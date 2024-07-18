Вучич зустрівся із Зеленським і розповів, який важливий для нього мир
Новини — Четвер, 18 липня 2024, 17:09 —
Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.
Про це обидва лідери повідомили в соцмережах, пише "Європейська правда".
У пості в Instagram Вучич сказав, що під час "гарної зустрічі" із Зеленським обговорив "усі виклики та важливі питання, як для Сербії та України, так і для Європи та світу".
"Я наголосив на важливості відновлення миру та стабільності на нашому континенті та повторив, що цього можна досягти лише шляхом діалогу та політичних рішень", – додав він.
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Український президент своєю чергою сказав, що із президентом Сербії обговорив "безпекові питання та розвиток двосторонніх відносин", а також подякував за участь у першому Глобальному саміті миру.
Попередня зустріч між Зеленським і Вучичем відбулась у лютому цього року на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Албанії.
Непрості відносини між Україною та Сербією позначені тим, що Белград є традиційним союзником Росії на Балканах.
Сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.