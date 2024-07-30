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Президент Сербии договорился отпраздновать освобождение Белграда с Россией

Новости — Вторник, 30 июля 2024, 11:11 — Кристина Бондарева

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что совместно с Россией организует празднование 80-летия освобождения Белграда от немецкой оккупации.

Об этом Вучич рассказал на своей странице после встречи с российским послом, сообщает "Европейская правда".

Вучич отметил, что имел "очень хорошую" встречу с послом России Александром Боцаном-Харченко.

"Договорились совместно отметить 80-ю годовщину победы над фашизмом и освобождения Белграда", – заявил сербский президент.

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Он обсудил с послом "темы, представляющие взаимный интерес", особенно в таких сферах, как торговля, культура и региональная безопасность.

"Я еще раз выразил признательность Российской Федерации за дипломатическую поддержку Сербии на международной арене в вопросах, которые имеют важное значение для нашей страны.

Мы обменялись мнениями относительно текущей ситуации в стране и регионе, и я подтвердил последовательную позицию Сербии, что она выступает за диалог и дипломатические средства в разрешении споров в международных отношениях, а также что Сербия готова участвовать во всех инициативах, направленных на прочный мир и стабильность", – заявил сербский президент.

Напомним, Вучич 18 июля встретился с Владимиром Зеленским в Британии и рассказал, как важен для него мир.

Непростые отношения между Украиной и Сербией обозначены тем, что Белград является традиционным союзником России на Балканах.

Сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

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