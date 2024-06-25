Прем’єр Сербії виправдовує продаж снарядів на Захід, звідки вони йдуть в Україну

Сербський прем’єр-міністр Мілош Вучевич заявив, що Сербія не є стороною війни в Україні, хоча продає свої снаряди західним державам, які можуть передавати їх Києву.

Про це він сказав у коментарі AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вучевича, продаж сербських снарядів "не є внеском Сербії для однієї зі сторін, що воюють".

"Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США... тому що це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна", – додав прем’єр Сербії.

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Минулими вихідними стало відомо, що Сербія непомітно збільшує продаж боєприпасів на Захід, звідки вони потрапляють в Україну, хоч Белград не приєднався до західних санкцій проти Росії.

За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.

Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.