Угорщина підписала з Росією графік будівництва АЕС "Пакш II"

Угорщина і Росія підписали графік будівництва атомної електростанції "Пакш II".

Про це у Facebook повідомив глава угорського МЗС Петер Сійярто, інформує "Європейська правда".

Документ підписували Сійярто і генеральний директор "Росатома" Алексєй Ліхачов.

"Це був довгий шлях, але нарешті робота буде пов'язана з реальним будівництвом, а не з паперовою роботою", – зазначив угорський міністр.

Також Сійярто і Ліхачов відвідали будівельний майданчик у місті Пакш.

"Пакш II" – це проєкт розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.

Угорщина очікує, що російський "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030-2031 року.

У червні Україна направила ноту Європейській комісії щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з РФ.