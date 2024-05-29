Угорщина підписала угоду з Білоруссю про допомогу з будівництвом ядерного реактора

Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві угорської атомної електростанції.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який приїхав у Мінськ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Російська компанія "Росатом" будує два реактори потужністю 1,2 гігавата кожен в центральній Угорщині з 2014 року.

Сійярто заявив, що підписана в Мінську угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики "дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий тут при будівництві реакторів з аналогічною технологією".

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Проєкт з будівництва реакторів в Угорщині вартістю 12,5 млрд євро зазнав тривалих затримок, навіть незважаючи на те, що ядерна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу проти Росії.

Угорщина, яка отримує більшу частину електроенергії з Росії, виступає проти розширення санкцій на цей сектор.

За час повномасштабної війни Росії проти України глава МЗС Угорщини кілька разів відвідував Білорусь, яка підтримує РФ у її загарбницькій війні.

Сійярто побував у Білорусі в лютому 2023 року, після чого заявив, що Угорщина й Білорусь домовилися розвивати економічну співпрацю, а також закликали до "якнайшвидшого миру".

У квітні білоруський глава МЗС Сергєй Алєйник прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

А в жовтні Сійярто знову приїхав у Мінськ – "підтримувати канали зв’язку".