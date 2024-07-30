Прем'єр Іспанії відмовився давати свідчення у справі про корупцію дружини

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відмовився у вівторок давати свідчення як свідок в судовому розслідуванні щодо ймовірної корупції та зловживання впливом проти його дружини Бегоньї Гомес.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на присутніх на слуханні адвокатів повідомило агентство Reuters.

Адвокат Гомес, колишній міністр внутрішніх справ Антоніо Камачо, сказав, що свідчення Санчеса тривали дві хвилини. За іспанським законодавством, близькі родичі, включаючи одного з подружжя, можуть відмовитися відповідати на запитання, коли їх викликає суддя.

Камачо розповів, що слідчий суддя Хуан Карлос Пейнадо поставив йому два питання – чи є він родичем когось із людей, щодо яких ведеться розслідування, і чи хоче він давати свідчення.

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Санчес відповів, що Бегонья Гомес – його дружина, і він не хоче давати свідчення.

Судовий розгляд є частиною попереднього розслідування того, чи використовувала Гомес своє становище дружини прем'єр-міністра для залучення спонсорів для університетського магістерського курсу, який вона вела.

Санчес відкинув звинувачення на адресу дружини, заявивши, що вони безпідставні і зрежисовані правими політичними ворогами.

Пейнадо взяв свідчення у Санчеса в урядовій штаб-квартирі палацу Монклоа в Мадриді, де Санчес має офіційну резиденцію.

Його супроводжували адвокат Гомес, представники прокуратури та адвокат ультраправої партії VOX, яка використовує правовий інструмент, відомий як "народне звинувачення", що дозволяє приватним особам подавати кримінальні скарги проти третіх осіб.

Невелика група протестувальників зібралася біля Монклоа, вигукуючи гасла проти Санчеса і його Соціалістичної партії.

Це перший випадок, коли чинного прем'єр-міністра Іспанії викликають для надання свідчень у судовій справі з часу як його попередника Маріано Рахоя викликали як свідка у 2017 році у справі про хабарництво, яка призвела до засудження кількох членів його консервативної Народної партії і, зрештою, до вотуму недовіри у 2018 році, що дозволило Санчесу стати прем'єр-міністром.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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