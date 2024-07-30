Премьер Испании отказался давать показания по делу о коррупции жены

Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался во вторник давать показания в качестве свидетеля в судебном расследовании относительно вероятной коррупции и злоупотребления влиянием против его жены Бегоньи Гомес.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на присутствующих на слушании адвокатов сообщило агентство Reuters.

Адвокат Гомес, бывший министр внутренних дел Антонио Камачо, сказал, что показания Санчеса продолжались две минуты. По испанскому законодательству, близкие родственники, включая одного из супругов, могут отказаться отвечать на вопросы, когда их вызывает судья.

Камачо рассказал, что следственный судья Хуан Карлос Пейнадо задал ему два вопроса – является ли он родственником кого-то из людей, в отношении которых ведется расследование, и хочет ли он давать показания.

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Санчес ответил, что Бегонья Гомес – его жена, и он не хочет давать показания.

Судебное разбирательство является частью предварительного расследования того, использовала ли Гомес свое положение жены премьер-министра для привлечения спонсоров для университетского магистерского курса, который она вела.

Санчес отверг обвинения в адрес жены, заявив, что они безосновательны и срежиссированы правыми политическими врагами.

Пейнадо взял показания у Санчеса в правительственной штаб-квартире дворца Монклоа в Мадриде, где Санчес имеет официальную резиденцию.

Его сопровождали адвокат Гомес, представители прокуратуры и адвокат ультраправой партии VOX, которая использует правовой инструмент, известный как "народное обвинение", позволяющий частным лицам подавать уголовные жалобы против третьих лиц.

Небольшая группа протестующих собралась возле Монклоа, выкрикивая лозунги против Санчеса и его Социалистической партии.

Это первый случай, когда действующего премьер-министра Испании вызывают для дачи показаний по судебному делу со времени как его предшественника Мариано Рахоя вызвали в качестве свидетеля в 2017 году по делу о взяточничестве, которое привело к осуждению нескольких членов его консервативной Народной партии и, наконец, к вотуму недоверия в 2018 году, что позволило Санчесу стать премьер-министром.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется на посту.

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