В Іспанії оштрафували Booking.com на 413 млн євро через нечесну конкуренцію

Іспанський антимонопольний регулятор CNMC оштрафував групу онлайн-бронювання Booking.com на 413,2 мільйона євро через зловживання панівним становищем на ринку країни протягом останніх п'яти років.

Про це відомство оголосило у вівторок, 30 липня, пише "Європейська правда".

Рішення CNMC стосується двох скарг, поданих Іспанською асоціацією готельних менеджерів та Мадридською асоціацією готельного бізнесу у 2021 році.

Розслідування регулятора встановило, що Booking.com забороняє готелям пропонувати нижчі ціни на власних сайтах, ніж у себе, а також в односторонньому порядку встановлює знижки на готельні номери.

Реклама:

Платформа також змушує іспанські готелі подавати позови до суду в Нідерландах у разі конфлікту.

"Компанія здійснила два зловживання своїм домінуючим становищем у період щонайменше з 1 січня 2019 року по теперішній час, нав'язавши кілька несправедливих торговельних умов готелям, розташованим в Іспанії", – констатують у CNMC.

У зв’язку з порушеннями на Booking.com наклали два штрафи на суму 206,6 мільйона кожен. Компанія ще може оскаржити їх у Верховному суді Іспанії.

За даними CNMC, частка Booking.com на іспанському ринку короткострокової оренди становить 70-90%. Щоб зберегти її, компанія пропонує пільги готелям, які приносять більше комісійних.

Про штраф стало відомо на тлі намірів іспанської влади боротись зі зловживаннями на ринку тимчасової оренди житла, чим користуються туристи. Їхній наплив і нестача житлової площі викликали низку протестів в іспанських містах.