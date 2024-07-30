В Испании оштрафовали Booking.com на 413 млн евро из-за нечестной конкуренции

Испанский антимонопольный регулятор CNMC оштрафовал группу онлайн-бронирования Booking.com на 413,2 миллиона евро за злоупотребление господствующим положением на рынке страны в течение последних пяти лет.

Об этом ведомство объявило во вторник, 30 июля, пишет "Европейская правда".

Решение CNMC касается двух жалоб, поданных Испанской ассоциацией гостиничных менеджеров и Мадридской ассоциацией гостиничного бизнеса в 2021 году.

Расследование регулятора установило, что Booking.com запрещает отелям предлагать более низкие цены на собственных сайтах, чем у себя, а также в одностороннем порядке устанавливает скидки на гостиничные номера.

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Платформа также заставляет испанские отели подавать иски в суд в Нидерландах в случае конфликта.

"Компания совершила два злоупотребления своим доминирующим положением в период как минимум с 1 января 2019 года по настоящее время, навязав несколько несправедливых торговых условий отелям, расположенным в Испании", – констатируют в CNMC.

В связи с нарушениями на Booking.com наложили два штрафа на сумму 206,6 миллиона каждый. Компания еще может обжаловать их в Верховном суде Испании.

По данным CNMC, доля Booking.com на испанском рынке краткосрочной аренды составляет 70-90%. Чтобы сохранить ее, компания предлагает льготы отелям, которые приносят больше комиссионных.

О штрафе стало известно на фоне намерений испанских властей бороться со злоупотреблениями на рынке временной аренды жилья, чем пользуются туристы. Их наплыв и нехватка жилой площади вызвали ряд протестов в испанских городах.