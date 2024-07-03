Іспанія посилить тиск на орендодавців туристичного житла

Уряд Іспанії оголосив у середу про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють з житолвого ринку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За словами міністра у справах захисту прав споживачів Пабло Бустіндуя, уряд проведе перевірку оголошень на таких платформах, як Airbnb і Booking, на предмет наявності у них ліцензій.

"Якщо будинок не має ліцензії на туристичну діяльність, його оголошення на інтернет-платформах повинне бути незаконним і, відповідно, каратися", – сказав Бустіндуй в інтерв'ю державному мовнику TVE.

Реклама:

Жителі Барселони, Канарських островів і Малаги протягом останніх тижнів влаштовували акції протесту проти підвищення цін на оренду житла. Сезонні працівники сфери гостинності намагаються знайти житло в цих туристичних центрах, і багато хто змушений спати в автопричепах або навіть у своїх автомобілях.

Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив на початку цього тижня, що уряд створить реєстр об'єктів, які здають в оренду для відпочинку, щоб обмежити кількість оголошень.

Міністерка житлового будівництва Ізабель Родрігес заявила в середу, що реєстр буде готовий не раніше кінця 2025 року. Коли це станеться, онлайн-платформи повинні будуть надавати дані про господарів, щоб перевірити, чи мають вони право здавати житло в оренду.

За даними сайту нерухомості Idealista, орендна плата в червні зросла в середньому на 13% порівняно з минулим роком, а в таких туристичних містах, як Барселона і Мадрид, – на 18%.

Мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.

Нагадаємо, з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю.