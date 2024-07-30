Алжир отзывает посла из Франции после решения Парижа по Западной Сахаре

Франция признала суверенитет Марокко над спорной территорией Западной Сахары, что знаменует собой значительное изменение ее давней позиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RFI.

В письме к королю Марокко Мохаммеду VI президент Эмманюэль Макрон заявил: "Для Франции автономия под марокканским суверенитетом – это те рамки, в которых должен быть решен этот вопрос".

Он добавил: "Наша поддержка плана автономии, предложенного Марокко в 2007 году, является четкой и непоколебимой. Для Франции этот план сейчас является единственной основой для достижения справедливого, долговременного и согласованного политического решения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН".

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Согласно заявлению Королевского кабинета Марокко, президент Франции направил это письмо Мухаммеду VI по случаю Дня престола, который отмечает приход к власти Мухаммеда VI в 1999 году.

Королевский дворец в своем заявлении приветствовал это заявление и назвал его "значительным шагом в поддержку марокканского суверенитета над Сахарой".

Несколькими часами позже Алжир заявил, что отзывает своего посла во Франции из-за раскола по Западной Сахаре.

"Дипломатическое представительство Алжира во Франции отныне находится в ведении временного поверенного в делах", – цитирует официальное алжирское информационное агентство APS заявление Министерства иностранных дел Алжира.

Министерство осудило заявление Макрона как "шаг, которого ранее не делало ни одно французское правительство".

Спор возник в 1975 году между Марокко, которое считает Западную Сахару своей территорией, и Фронтом Polisario, поддерживаемым Алжиром, который выступает за независимость региона.

Франция, как последняя бывшая колониальная держава в регионе, долгое время ходила по дипломатической веревке между Рабатом и Алжиром по этому вопросу, но недавно послала добрые сигналы Марокко.

Большинство западных союзников Франции уже поддерживают план Марокко.

Испания, которая колонизировала Западную Сахару в течение десятилетий, публично признала план по Западной Сахаре, выдвинутый Марокко в марте 2022 года.

Западная Сахара уже давно определена ООН как "несамоуправляющаяся территория", население которой "еще не достигло полной степени самоуправления".

Ранее в этом году в Азербайджане прошел съезд пронезависимых политсил и движений с заморских территорий Франции, во время которого они объявили о создании "движения за освобождение колоний".

Во время беспорядков во французской Новой Каледонии глава МВД Франции Дарманен заявил, что часть причастных к этому пронезависимых сил имеет связи с Азербайджаном. В Баку отвергли обвинения.