У Болгарії через лісові пожежі евакуювали два села

На південному заході Болгарії з вечора вівторка гасять велику пожежу в полях поблизу населених пунктів, мешканцям двох сіл довелось евакуюватися.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в районі селища Струмяни Благоєврадського району, що розташоване на південь від столиці Софії, неподалік від кордонів Болгарії з Північною Македонією та Грецією.

БГНЕС

На місце прибули кілька десятків одиниць техніки, мешканців сіл Цапарево і Карпелево вирішили евакуювати, але погодилися на це не всі. З Цапарево, для якого була більша загроза, вивезли близько сотні людей.

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До боротьби з вогнем залучили також спеціалізовані літаки.

Станом на ранок середи пожежу локалізували, але ще не загасили. Всього постраждали близько 1000 гектарів території – лісу та сільськогосподарських земель.

Велику лісову пожежу гасять також на півдні Хорватії, там вогонь загрожує національному парку і кільком селищам.

У Греції за це літо загасили сотні великих і малих лісових пожеж, через деякі довелося масово евакуювати туристів.