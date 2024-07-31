У Хорватії борються з лісовою пожежею, що загрожує домівкам і національному парку

На півдні Хорватії з вечора борються з великою лісовою пожежею, що почалася південніше міста Спліт.

Про це повідомляє Dnevnik.hr, пише "Європейська правда".

Займання сталося в рослинності у районі селища Тучепи, вогонь через сильний вітер почав дуже швидко поширюватися в сторону сусідніх населених пунктів. У селищах увімкнули сирени, люди почали готуватись до евакуації.

Ivo Ravlic, Cropix

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Фронт пожежі невдовзі сягнув чотири кілометри у довжину, вогонь видно і з островів в Адріатичному морі. Через пожежу перекрили дорогу D 512.

Ivo Ravlic, Cropix

Мер Тучепів розповів ЗМІ, що через пожежу втратив автомобіль – він під’їхав на місце подивитись на ситуацію та підтримати пожежників. На той момент місце стоянки виглядало безпечним, але ситуація дуже швидко змінилась і автомобіль опинився у вогняній пастці під час спроби виїхати звідти. За словами мера, він ледве встиг вискочити з авто, щоб врятуватись.

Ivo Ravlic, Cropix

Станом на ранок ситуація залишається дуже складною, але пожежникам вдається не підпустити вогонь до населених пунктів. На підмогу прибули вогнеборці з усієї округи та спеціалізовані літаки Canadair, які не задіювали у темну пору доби.

У Греції за це літо загасили сотні великих і малих лісових пожеж, через деякі довелося евакуювати туристів.

Також в країні неодноразово обмежували допуск туристів до археологічних пам'яток через екстремальну спеку.