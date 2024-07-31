В Болгарии из-за лесных пожаров эвакуировали два села

На юго-западе Болгарии с вечера вторника тушат крупный пожар в полях вблизи населенных пунктов, жителям двух сел пришлось эвакуироваться.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в районе поселка Струмяны Благоеврадского района, расположенного к югу от столицы Софии, недалеко от границ Болгарии с Северной Македонией и Грецией.

БГНЕС

На место прибыли несколько десятков единиц техники, жителей сел Цапарево и Карпелево решили эвакуировать, но согласились на это не все. Из Цапарево, для которого была большая угроза, вывезли около сотни человек.

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К борьбе с огнем привлекли также специализированные самолеты.

По состоянию на утро среды пожар локализовали, но еще не потушили. Всего пострадали около 1000 гектаров территории – леса и сельскохозяйственных земель.

Большой лесной пожар тушат также на юге Хорватии, там огонь угрожает национальному парку и нескольким поселкам.

В Греции за это лето потушили сотни больших и малых лесных пожаров, из-за некоторых пришлось массово эвакуировать туристов.