На грецькому острові через пожежі евакуювали сотні туристів

Туристичні фірми були змушені евакуювати сотні своїх клієнтів, які приїхали у відпустки на грецький острів Кос, через масштабні лісові пожежі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють декілька європейських ЗМІ.

Декілька туристичних агентств в ніч з 1 на 2 липня змушені були евакуювати з готелів своїх клієнтів через наближення лісових пожеж.

Від польських туристів на острові, RMF24

Шведський мовник SVT повідомляє, що увечері 1 липня за розпорядженням рятувальників з готелів в районі міста Кардамена почали евакуювати шведських туристів, на ранок загальна їхня кількість становила понад 200.

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Серед туристів, яким пожежі зіпсували відпустку, також десятки громадян Польщі.

Одна зі свідків подій – слухачка польського RMF24 – розповіла, що близько 14 години з пляжу вже можна було бачити дим від пожежі.

"Нас запевняли, що нічого страшного не відбувається, пожежа у горах. Довкола літали літаки і гелікоптери, які гасили її. А десь через годину у готель прийшла поліція і сказала швидко збирати найнеобхідніші речі", – розповіла вона.

Евакуйованих людей на перший час розмістили у спортзалах шкіл.

У туристичній фірмі Apollo розповіли, що адміністрація острова поки не давала вказівки про тотальну евакуацію, тож туристам поки шукають варіанти розміщення. "Ми чекаємо на розвиток подій. Якщо ситуація покращиться, вони зможуть повернутись у готелі, або ж ми організуємо нове розміщення", – зазначила речниця.

Грецьке Kathimerini повідомляє, що загалом на острові з небезпечної зони евакуювали близько 10 000 осіб – туристів і місцевих мешканців. На даний час пожежу, що ширилася у напрямку Кардамени, вже взяли під контроль.

Окрім острова Кос, пожежі палають також на острові Хіос і на Криті.

У 2023 році пожежі на острові Родос зірвали там туристичний сезон і змусили евакуйовуватись тисячі туристів, яким тепер пропонують приїхати відпочити безоплатно.

Також повідомляли, що останніми днями у Греції через великі хвилі загинули кілька туристів з Європи.