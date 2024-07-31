ЗМІ: США вперше з лютого завдали авіаударів по Іраку
Сполучені Штати у вівторок завдали удару по Іраку в рамках самооборони на тлі зростання напруженості в регіоні після ізраїльського авіаудару по Бейруту.
Про це повідомили Reuters американські офіційні особи, пише "Європейська правда".
Іракська поліція і медичні джерела повідомили, що в результаті удару по базі на південь від Багдада, яка використовується Іракськими силами народної мобілізації, було вбито чотирьох членів угруповання, до складу якого входять кілька пов'язаних з Іраном збройних ополченців, і ще четверо отримали поранення.
У заяві, зробленій після вибухів, Сили народної мобілізації не висунули жодних звинувачень щодо того, хто несе за них відповідальність.
Американські офіційні особи на умовах анонімності заявили, що США завдали авіаудару по місту Мусаїб, розташованому в провінції Бабіль, але не надали більш детальної інформації про це місце.
Посадовці додали, що удар був націлений на бойовиків, які, на думку США, готувалися до запуску безпілотників і становили загрозу для американських і коаліційних сил.
"Ця акція підкреслює прихильність Сполучених Штатів до безпеки і захисту нашого персоналу", – сказав один з посадовців.
Минулого тижня американські та іракські джерела повідомили, що по іракській авіабазі Айн аль-Асад, де дислокуються американські війська, було випущено кілька ракет, але про пошкодження чи жертви не повідомляли. Американські офіційні особи заявили, що жодна з ракет не влучила в базу.
Атака у вівторок стала першим відомим ударом США в Іраку з лютого, коли американські військові завдали авіаударів в Іраку і Сирії по більше ніж 85 цілях, пов'язаних з іранською Революційною гвардією і пов'язаними з Іраном збройними формуваннями.
Тоді Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.