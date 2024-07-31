ЗМІ: США вперше з лютого завдали авіаударів по Іраку

Сполучені Штати у вівторок завдали удару по Іраку в рамках самооборони на тлі зростання напруженості в регіоні після ізраїльського авіаудару по Бейруту.

Про це повідомили Reuters американські офіційні особи, пише "Європейська правда".

Іракська поліція і медичні джерела повідомили, що в результаті удару по базі на південь від Багдада, яка використовується Іракськими силами народної мобілізації, було вбито чотирьох членів угруповання, до складу якого входять кілька пов'язаних з Іраном збройних ополченців, і ще четверо отримали поранення.

У заяві, зробленій після вибухів, Сили народної мобілізації не висунули жодних звинувачень щодо того, хто несе за них відповідальність.

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Американські офіційні особи на умовах анонімності заявили, що США завдали авіаудару по місту Мусаїб, розташованому в провінції Бабіль, але не надали більш детальної інформації про це місце.

Посадовці додали, що удар був націлений на бойовиків, які, на думку США, готувалися до запуску безпілотників і становили загрозу для американських і коаліційних сил.

"Ця акція підкреслює прихильність Сполучених Штатів до безпеки і захисту нашого персоналу", – сказав один з посадовців.

Минулого тижня американські та іракські джерела повідомили, що по іракській авіабазі Айн аль-Асад, де дислокуються американські війська, було випущено кілька ракет, але про пошкодження чи жертви не повідомляли. Американські офіційні особи заявили, що жодна з ракет не влучила в базу.

Атака у вівторок стала першим відомим ударом США в Іраку з лютого, коли американські військові завдали авіаударів в Іраку і Сирії по більше ніж 85 цілях, пов'язаних з іранською Революційною гвардією і пов'язаними з Іраном збройними формуваннями.

Тоді Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.