СМИ: США впервые с февраля нанесли авиаудары по Ираку

Соединенные Штаты во вторник нанесли удар по Ираку в рамках самообороны на фоне роста напряженности в регионе после израильского авиаудара по Бейруту.

Об этом сообщили Reuters американские официальные лица, пишет "Европейская правда".

Иракская полиция и медицинские источники сообщили, что в результате удара по базе к югу от Багдада, которая используется Иракскими силами народной мобилизации, были убиты четыре члена группировки, в состав которой входят несколько связанных с Ираном вооруженных ополченцев, и еще четверо получили ранения.

В заявлении, сделанном после взрывов, Силы народной мобилизации не выдвинули никаких обвинений относительно того, кто несет за них ответственность.

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Американские официальные лица на условиях анонимности заявили, что США нанесли авиаудар по городу Мусаиб, расположенному в провинции Бабиль, но не предоставили более подробной информации об этом месте.

Чиновники добавили, что удар был нацелен на боевиков, которые, по мнению США, готовились к запуску беспилотников и представляли угрозу для американских и коалиционных сил.

"Эта акция подчеркивает приверженность Соединенных Штатов к безопасности и защите нашего персонала", – сказал один из чиновников.

На прошлой неделе американские и иракские источники сообщили, что по иракской авиабазе Айн аль-Асад, где дислоцируются американские войска, было выпущено несколько ракет, но о повреждениях или жертвах не сообщалось. Американские официальные лица заявили, что ни одна из ракет не попала в базу.

Атака во вторник стала первым известным ударом США в Ираке с февраля, когда американские военные нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по более чем 85 целям, связанным с иранской Революционной гвардией и связанными с Ираном вооруженными формированиями.

Тогда Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.