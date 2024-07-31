На Сицилії стурбовані долею традиційної породи кіз через посуху

На Сицилії занепокоїлись, що традиційна порода кіз гіргентана опинилася під загрозою зникнення, оскільки на острові обмаль пасовищ та дефіцит води.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Агентство наводить історію місцевого козівника Луки Каммарати, який намагається знайти їжу для свого стада серед безплідного ландшафту.

"Пасовищ – нуль", – розповів Каммарата в інтерв'ю, у той час як він і його колеги-пастухи намагають захистити і вигодувати породу кіз гіргентана.

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Кози породи гіргентана

Дефіцит води дуже сильно б'є по центральних районах Сицилії, таких як Сан-Кальдо в провінції Кальтаніссетта, а водосховища пересохли або працюють на дуже низькому рівні.

Тривала посуха минулого року змусила сицилійську владу дозувати воду навіть для побутових потреб у великих містах.

Місцеві фермери, який вкрай не вистачає води, побоюються, що незабаром вони будуть змушені відправити на забій тварин, яких століттями розводили для виробництва молочних продуктів, зокрема сиру рікотта.

"Іншого шляху, іншого рішення немає. Якщо не зібрати кожну краплю води, що падає з неба, Сицилія перетвориться на пустелю", – сказав Каммарата.

Вартість споживання води для Каммарати подвоїлася, і він змушений покладатися на автоцистерну Департаменту лісового господарства карабінерів, яка кожні 15 днів приїжджає до фермерських господарств і тваринників провінції.

"Ми надаємо підтримку цим фермам, які борються з безпрецедентною посухою", – сказав Алессандро Панцарелла, член Командування карабінерів з питань лісу, навколишнього середовища та агропродовольства.

"Маючи лише одну автоцистерну на всю провінцію, неможливо задовольнити потреби всіх фермерів. Ми відвідали багато ферм по всій провінції Кальтаніссетта, і ситуація катастрофічна", – каже він.

Минулого року сільськогосподарське виробництво в Італії скоротилося, оскільки виробництво вина, фруктів і оливкової олії постраждало від екстремальних погодних явищ, пов'язаних зі зміною клімату.

Сицилія потерпає від місячної кількості опадів, нижчої за середню, і італійський уряд оголосив там надзвичайний стан.

Острів постраждав від високих температур, пов'язаних зі зміною клімату, встановивши європейський рекорд спеки у 2021 році – 48,8 градуса за Цельсієм.

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