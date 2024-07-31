На Сицилии обеспокоены судьбой традиционной породы коз из-за засухи

На Сицилии обеспокоились, что традиционная порода коз гиргентана оказалась под угрозой исчезновения, поскольку на острове мало пастбищ и дефицит воды.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Агентство приводит историю местного козовода Луки Каммараты, который пытается найти пищу для своего стада среди бесплодного ландшафта.

"Пастбищ – ноль", – рассказал Каммарата в интервью, в то время как он и его коллеги-пастухи пытаются защитить и выкормить породу коз гиргентана.

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Козы породы гиргентана

Дефицит воды очень сильно бьет по центральным районам Сицилии, таким как Сан-Кальдо в провинции Кальтаниссетта, а водохранилища пересохли или работают на очень низком уровне.

Длительная засуха прошлого года заставила сицилийские власти дозировать воду даже для бытовых нужд в крупных городах.

Местные фермеры, которым крайне не хватает воды, опасаются, что вскоре они будут вынуждены отправить на убой животных, которых веками разводили для производства молочных продуктов, в частности сыра рикотта.

"Другого пути, другого решения нет. Если не собрать каждую каплю воды, падающую с неба, Сицилия превратится в пустыню", – сказал Каммарата.

Стоимость потребления воды для Каммараты удвоилась, и он вынужден полагаться на автоцистерну Департамента лесного хозяйства карабинеров, которая каждые 15 дней приезжает в фермерские хозяйства и животноводов провинции.

"Мы оказываем поддержку этим фермам, которые борются с беспрецедентной засухой", – сказал Алессандро Панцарелла, член Командования карабинеров по вопросам леса, окружающей среды и агропродовольствия.

"Имея только одну автоцистерну на всю провинцию, невозможно удовлетворить потребности всех фермеров. Мы посетили много ферм по всей провинции Кальтаниссетта, и ситуация катастрофическая", – говорит он.

В прошлом году сельскохозяйственное производство в Италии сократилось, поскольку производство вина, фруктов и оливкового масла пострадало от экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата.

Сицилия страдает от месячного количества осадков ниже среднего, и итальянское правительство объявило там чрезвычайное положение.

Остров пострадал от высоких температур, связанных с изменением климата, установив европейский рекорд жары в 2021 году - 48,8 градуса по Цельсию.

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