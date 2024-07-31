Пожежа у Хорватії: вогонь все ж дістався до будинків, знищено понад 100 гектарів лісу

Велика лісова пожежа на півдні Хорватії все ж дісталася до забудови у населених пунктах, постраждало понад 100 гектарів лісу.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

За першими оцінками на ранок середи, лісова пожежа у районі селища Верхні Тучепи знищила понад 100 гектарів лісу. Також згоріли кілька машин і декілька будинків у селах – переважно старіші.

Matko Begovic, Ivo Čagalj/PIXSELL Matko Begovic, Ivo Čagalj/PIXSELL

Вибухи, які чули місцеві мешканці, могли бути спричинені палаючими машинами і старими балонами у зоні пожежі.

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На місці працюють близько 240 пожежників з усього регіону, понад 40 одиниць техніки та спецлітаки. Їм допомагають також місцеві мешканці.

Стомлені пожежники відпочивають при дорозі/PIXSELL

Протяжність фронту вогню сягає 18 кілометрів.

Частина селищ у цьому районі залишились без електропостачання внаслідок відімкнення лінії електропередач – задля безпечної роботи пожежників.

Нагадаємо, пожежа спалахнула ввечері у вівторок та почала швидко розширюватися через сильний вітер. У вогні ледве не загинув мер селища Тучепи, який поїхав у зону пожежі.

Доба з 30 на 31 липня стала найскладнішою для хорватських пожежників за це літо. Окрім цієї пожежі, вогонь гасили ще у двох місцях.

У Болгарії через лісові пожежі евакуювали два села.