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Пожежа у Хорватії: вогонь все ж дістався до будинків, знищено понад 100 гектарів лісу

Новини — Середа, 31 липня 2024, 12:01 — Марія Ємець

Велика лісова пожежа на півдні Хорватії все ж дісталася до забудови у населених пунктах, постраждало понад 100 гектарів лісу.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

За першими оцінками на ранок середи, лісова пожежа у районі селища Верхні Тучепи знищила понад 100 гектарів лісу. Також згоріли кілька машин і декілька будинків у селах – переважно старіші.

 
Matko Begovic, Ivo Čagalj/PIXSELL
 
Matko Begovic, Ivo Čagalj/PIXSELL

Вибухи, які чули місцеві мешканці, могли бути спричинені палаючими машинами і старими балонами у зоні пожежі.

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На місці працюють близько 240 пожежників з усього регіону, понад 40 одиниць техніки та спецлітаки. Їм допомагають також місцеві мешканці.

Matko Begovic, Ivo Čagalj/PIXSELL
Стомлені пожежники відпочивають при дорозі/PIXSELL

Протяжність фронту вогню сягає 18 кілометрів. 

Частина селищ у цьому районі залишились без електропостачання внаслідок відімкнення лінії електропередач – задля безпечної роботи пожежників. 

Нагадаємо, пожежа спалахнула ввечері у вівторок та почала швидко розширюватися через сильний вітер. У вогні ледве не загинув мер селища Тучепи, який поїхав у зону пожежі.

Доба з 30 на 31 липня стала найскладнішою для хорватських пожежників за це літо. Окрім цієї пожежі, вогонь гасили ще у двох місцях. 

У Болгарії через лісові пожежі евакуювали два села.

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Хорватія стихійні лиха
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