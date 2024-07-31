Пожежа у Хорватії: вогонь все ж дістався до будинків, знищено понад 100 гектарів лісу
Велика лісова пожежа на півдні Хорватії все ж дісталася до забудови у населених пунктах, постраждало понад 100 гектарів лісу.
Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".
За першими оцінками на ранок середи, лісова пожежа у районі селища Верхні Тучепи знищила понад 100 гектарів лісу. Також згоріли кілька машин і декілька будинків у селах – переважно старіші.
Вибухи, які чули місцеві мешканці, могли бути спричинені палаючими машинами і старими балонами у зоні пожежі.
На місці працюють близько 240 пожежників з усього регіону, понад 40 одиниць техніки та спецлітаки. Їм допомагають також місцеві мешканці.
Протяжність фронту вогню сягає 18 кілометрів.
Частина селищ у цьому районі залишились без електропостачання внаслідок відімкнення лінії електропередач – задля безпечної роботи пожежників.
Нагадаємо, пожежа спалахнула ввечері у вівторок та почала швидко розширюватися через сильний вітер. У вогні ледве не загинув мер селища Тучепи, який поїхав у зону пожежі.
Доба з 30 на 31 липня стала найскладнішою для хорватських пожежників за це літо. Окрім цієї пожежі, вогонь гасили ще у двох місцях.
У Болгарії через лісові пожежі евакуювали два села.