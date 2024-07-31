Пожар в Хорватии: огонь все же добрался до домов, уничтожено более 100 гектаров леса

Крупный лесной пожар на юге Хорватии все же добрался до застройки в населенных пунктах, пострадало более 100 гектаров леса.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

По первым оценкам на утро среды, лесной пожар в районе поселка Верхние Тучепы уничтожил более 100 гектаров леса. Также сгорели несколько машин и несколько домов в селах – преимущественно старые.

Matko Begovic, Ivo Čagalj/PIXSELL

Matko Begovic, Ivo Čagalj/PIXSELL

Взрывы, которые слышали местные жители, могли быть вызваны горящими машинами и старыми баллонами в зоне пожара.

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На месте работают около 240 пожарных со всего региона, более 40 единиц техники и спецсамолеты. Им помогают также местные жители.

Уставшие пожарные отдыхают у дороги/PIXSELL

Протяженность фронта огня достигает 18 километров.

Часть поселков в этом районе остались без электроснабжения в результате отключения линии электропередач – для безопасной работы пожарных.

Напомним, пожар вспыхнул вечером во вторник и начал быстро расширяться из-за сильного ветра. В огне едва не погиб мэр поселка Тучепы, который поехал в зону пожара.

Сутки с 30 на 31 июля стали самыми сложными для хорватских пожарных за это лето. Кроме этого пожара, огонь тушили еще в двух местах.

В Болгарии из-за лесных пожаров эвакуировали два села.