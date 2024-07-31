Пожар в Хорватии: огонь все же добрался до домов, уничтожено более 100 гектаров леса
Крупный лесной пожар на юге Хорватии все же добрался до застройки в населенных пунктах, пострадало более 100 гектаров леса.
Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".
По первым оценкам на утро среды, лесной пожар в районе поселка Верхние Тучепы уничтожил более 100 гектаров леса. Также сгорели несколько машин и несколько домов в селах – преимущественно старые.
Взрывы, которые слышали местные жители, могли быть вызваны горящими машинами и старыми баллонами в зоне пожара.
На месте работают около 240 пожарных со всего региона, более 40 единиц техники и спецсамолеты. Им помогают также местные жители.
Протяженность фронта огня достигает 18 километров.
Часть поселков в этом районе остались без электроснабжения в результате отключения линии электропередач – для безопасной работы пожарных.
Напомним, пожар вспыхнул вечером во вторник и начал быстро расширяться из-за сильного ветра. В огне едва не погиб мэр поселка Тучепы, который поехал в зону пожара.
Сутки с 30 на 31 июля стали самыми сложными для хорватских пожарных за это лето. Кроме этого пожара, огонь тушили еще в двух местах.
В Болгарии из-за лесных пожаров эвакуировали два села.