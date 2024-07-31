У Північній Македонії третій день борються з лісовими пожежами

Пожежники в Північній Македонії в середу третій день борються з дюжиною лісових пожеж, роздутих сильним вітром, після тижнів спекотної погоди у регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Одна пожежа поширюється в муніципалітеті Негрево поблизу болгарського кордону, а інша – в районі Куманово поблизу Сербії, повідомив Горан Стояновскі з Центру управління кризовими ситуаціями Північної Македонії.

"Через високу температуру рослинність суха, а ґрунт дуже гарячий, що ускладнює нашу роботу", – сказав він.

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Південний сусід Північної Македонії, Греція, вже давно бореться з лісовими пожежами, спричиненими підвищенням температури і рідкісними опадами, які вчені пов'язують зі зміною клімату.

Цього тижня серія пожеж також почалася далі на північ на Балканах після кількох тижнів спеки і невеликих дощів.

Масштаби збитків по всій країні поки що незрозумілі. Пожежі на початку тижня спалили десятки будинків і вбили одного літнього чоловіка.

Стояновський сказав, що з 66 активних пожеж у вівторок, 12 пожеж ще не були під контролем у середу. На допомогу з Сербії прибув гелікоптер, а Німеччина та Чехія запропонували надати літаки.

У сусідній Албанії прибережне туристичне місто Шенджин було евакуйоване у вівторок через пожежі, що змусило деяких туристів поспішно виїхати на автомобілях і автобусах.

У Хорватії пожежники локалізували пожежу поблизу прибережного міста Тучепи.

На гірській ділянці греко-болгарського кордону пожежники покладалися на підтримку з повітря, щоб загасити полум'я пожежі, яка спалює низькорослу рослинність з 18 липня.

За словами речника грецької пожежної служби Васіліса Ватракогіанніса, наземні сили не можуть дістатися до цього району через міни, встановлені під час минулих військових конфліктів.

За його словами, пожежники і місцева влада використовують екскаватори для створення протипожежних розривів навколо сіл.

Як повідомлялося, на південному заході Болгарії з вечора вівторка гасять велику пожежу в полях поблизу населених пунктів, мешканцям двох сіл довелось евакуюватися.