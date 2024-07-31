В Северной Македонии третий день борются с лесными пожарами

Пожарные в Северной Македонии в среду третий день борются с дюжиной лесных пожаров, раздутых сильным ветром, после недель жаркой погоды в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Один пожар распространяется в муниципалитете Негрево вблизи болгарской границы, а другой – в районе Куманово вблизи Сербии, сообщил Горан Стояновски из Центра управления кризисными ситуациями Северной Македонии.

"Из-за высокой температуры растительность сухая, а почва очень горячая, что затрудняет нашу работу", – сказал он.

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Южный сосед Северной Македонии, Греция, уже давно борется с лесными пожарами, вызванными повышением температуры и редкими осадками, которые ученые связывают с изменением климата.

На этой неделе серия пожаров также началась дальше на север на Балканах после нескольких недель жары и небольших дождей.

Масштабы ущерба по всей стране пока неясны. Пожары в начале недели сожгли десятки домов и убили одного пожилого мужчину.

Стояновский сказал, что из 66 активных пожаров во вторник, 12 пожаров еще не были под контролем в среду. На помощь из Сербии прибыл вертолет, а Германия и Чехия предложили предоставить самолеты.

В соседней Албании прибрежный туристический город Шенджин был эвакуирован во вторник из-за пожаров, что заставило некоторых туристов поспешно уехать на автомобилях и автобусах.

В Хорватии пожарные локализовали пожар вблизи прибрежного города Тучепы.

На горном участке греко-болгарской границы пожарные полагались на поддержку с воздуха, чтобы потушить пламя пожара, который сжигает низкорослую растительность с 18 июля.

По словам представителя греческой пожарной службы Василиса Ватракогианниса, наземные силы не могут добраться до этого района из-за мин, установленных во время прошлых военных конфликтов.

По его словам, пожарные и местные власти используют экскаваторы для создания противопожарных разрывов вокруг сел.

Как сообщалось, на юго-западе Болгарии с вечера вторника тушат крупный пожар в полях вблизи населенных пунктов, жителям двух сел пришлось эвакуироваться.