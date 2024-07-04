У Румунії визначилися з датами президентських і парламентських виборів

Керівна коаліція у Румунії визначилася з датами проведення парламентських та президентських виборів.

Про це повідомляють Digi24 і Reuters, пише "Європейська правда".

Вранці у четвер румунська коаліція зібралася на зустріч, щоб остаточно визначитися з датами голосування, а перед тим тривали попередні консультації.

У підсумку соціал-демократи і ліберали вирішили, що президентські вибори пройдуть 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня.

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Між двома турами – 1 грудня – відбудуться парламентські вибори.

Таким чином, румуни будуть приходити на виборчі дільниці дві або три неділі поспіль. У процесі дискусій розглядався варіант поєднати голосування на парламентських і президентських виборах, але врешті зупинилися на трьох окремих датах.

Офіційне урядове рішення щодо дат виборів обговорять цього ж дня.

Соціал-демократи і ліберали очікувано продовжать залишатися коаліційними партнерами і після виборів, хоча на президентську посаду будуть мати окремих кандидатів. На виборах до Європарламенту вони йшли зі спільними списками та отримали 48,6% голосів.

Раніше про свої наміри балотуватися на президентських виборах заявила одіозна депутатка з Румунії Діана Шошоаке, яка висловлювала претензії на територію України, а також нев'їзний в Україну лідер націоналістичної партії AUR Джордже Сіміон.

Нагадаємо, у Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot, хоча Міністерство оборони мало застереження.