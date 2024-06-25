Одіозна депутатка з Румунії, яка зазіхала на територію України, йде в президенти

Румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка очолює проросійську партію "SOS" і заявляла про претензії на територію України, оголосила про участь у президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Antena 3.

Про участь у президентських виборах у Румунії Шошоаке оголосила на спільному засіданні обох палат румунського парламенту, вдягнена у військову форму. Вона сказала, що це її останній виступ після обрання в Європарламент.

ФОТО: СКРИНШОТ

"Звідси, в цій військовій формі, з гордістю і честю за те, що я служила своїй країні в румунському парламенті, я їду до Європейського парламенту і хочу, щоб ви знали, що ми зустрінемося знову, тому що я висуваю свою кандидатуру на посаду президента Румунії", – додала вона.

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Лідерка "SOS", звертаючись до аудиторії, заявила, що навчить "поважати жінок Румунії, ваших матерів, ваших дружин, ваших сестер".

Ультраправа сенаторка Діана Шошоаке – засновниця партії "SOS" та позафракційна у верхній палаті (Сенаті) парламенту Румунії. Раніше вона входила до правої популістської партії AUR.

У березні 2023 року Шошоаке подала законопроєкт, який пропонував денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії. Через це Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

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