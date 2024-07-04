В Румынии определились с датами президентских и парламентских выборов
Правящая коалиция в Румынии определилась с датами проведения парламентских и президентских выборов.
Об этом сообщают Digi24 и Reuters, пишет "Европейская правда".
Утром в четверг румынская коалиция собралась на встречу, чтобы окончательно определиться с датами голосования, а перед тем продолжались предварительные консультации.
В итоге социал-демократы и либералы решили, что президентские выборы пройдут 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря.
Между двумя турами – 1 декабря – состоятся парламентские выборы.
Таким образом, румыны будут приходить на избирательные участки два или три воскресенья подряд. В процессе дискуссий рассматривался вариант совместить голосование на парламентских и президентских выборах, но в итоге остановились на трех отдельных датах.
Официальное правительственное решение по датам выборов обсудят в этот же день.
Социал-демократы и либералы ожидаемо продолжат оставаться коалиционными партнерами и после выборов, хотя на президентский пост выдвинут отдельных кандидатов. На выборах в Европарламент они шли с общими списками и получили 48,6% голосов.
Ранее о своих намерениях баллотироваться на президентских выборах заявила одиозная депутатка из Румынии Диана Шошоаке, которая высказывала претензии на территорию Украины, а также невъездной в Украину лидер националистической партии AUR Джордже Симион.
Напомним, в Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot, хотя у Министерства обороны было предостережение.