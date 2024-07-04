Вибори у Британії: лідери консерваторів і лейбористів вже проголосували

Чинний прем’єр-міністр Британії від консерваторів Ріші Сунак та лідер Лейбористської партії Кір Стармер вже проголосували на дострокових виборах.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Ріші Сунак із дружиною проголосували вранці на своїй виборчій дільниці у Річмонді, у графстві Йоркшир, потрапивши в об’єктиви ЗМІ.

SkyNews

Лідер лейбористів Кір Стармер, місце реєстрації якого на півночі Лондона, також прийшов голосувати разом дружиною та символічно одягнув червону краватку, тоді як дружина – червону сукню.

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SkyNews

Проголосував і лідер Шотландської національної партії Джон Свінні, він прийшов зі своїм сином-підлітком.

Також британські ЗМІ традиційно публікують численні фото собак та котів, яких виборці нерідко приводять з собою до приміщень дільниць чи навіть всередину. Вхід на дільниці з тваринами дозволений не всюди – за винятком собак-поводирів, але переважно можливий.

SkyNews

SkyNews

У невеликому селі в Гемпширі привернула увагу пані, яка прибула до місця голосування верхи.

Mark Davis

Виборчі дільниці відкрилися з 7 години ранку і працюватимуть до 22:00, після чого одразу розпочнеться підрахунок голосів. Фінальні результати голосування стануть відомими близько 9 години ранку.

Усі останні соцопитування прогнозують переможні результати лейбористам, а деякі – навіть рекордну перемогу.

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