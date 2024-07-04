Выборы в Британии: лидеры консерваторов и лейбористов уже проголосовали

Действующий премьер-министр Великобритании от консерваторов Риши Сунак и лидер Лейбористской партии Кир Стармер уже проголосовали на досрочных выборах.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Риши Сунак с женой проголосовали утром на своем избирательном участке в Ричмонде, в графстве Йоркшир, попав в объективы СМИ.

SkyNews

Лидер лейбористов Кир Стармер, место регистрации которого – на севере Лондона, также пришел голосовать вместе с женой и символически надел красный галстук, тогда как жена – красное платье.

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SkyNews

Проголосовал и лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни, он пришел со своим сыном-подростком.

Также британские СМИ традиционно публикуют многочисленные фото собак и кошек, которых избиратели нередко приводят с собой в помещения участков или даже внутрь. Вход на участки с животными разрешен не везде – за исключением собак-поводырей, но в основном возможен.

SkyNews

SkyNews

В небольшом селе в Хэмпшире привлекла внимание дама, прибывшая к месту голосования верхом.

Mark Davis

Избирательные участки открылись с 7 часов утра и будут работать до 22:00, после чего сразу начнется подсчет голосов. Финальные результаты голосования станут известны около 9 часов утра.

Все последние соцопросы прогнозируют победные результаты лейбористам, а некоторые – даже рекордную победу.

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