У Чехії відклали справу про вибухи на складах боєприпасів, в яких винуватить розвідку РФ

Кримінальні слідчі Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Чехії (NCOZ) відклали справу про вибухи на складі боєприпасів у місті Врбетице в Злінському краї, внаслідок яких у 2014 році загинули дві людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Поліція вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники російської військової розвідки ГРУ. Вони хотіли перешкодити доставці боєприпасів у райони, де Росія проводила військові операції.

Через те, що підозрювані перебувають у Росії, яка відмовилася співпрацювати з чеською поліцією, кримінальні слідчі не могли розпочати їх кримінальне переслідування.

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У зв'язку з вибухом поліція розшукувала чоловіків, яких також підозрюють в отруєнні колишнього російського агента Сергєя Скрипаля та його дочки Юлії в англійському Солсбері у 2018 році.

ЗМІ ідентифікували цих людей як агентів військової спецслужби ГРУ Александра Мишкіна та Анатолія Чепігу. Вони нібито віддали наказ провести перевірку складу боєприпасів.

На той час на складі нібито зберігалася зброя бізнесмена, який постачав боєприпаси в Україну. Окрім загибелі двох людей, за даними поліції, вибухи завдали збитків на суму понад мільярд крон.

За словами директора Служби безпеки інформації Чехії (BIS) Міхала Куделки, важливо, що інформація, раніше зібрана службою у співпраці з поліцією, була підтверджена: "NCOZ провів першокласну роботу над дуже складною справою та довів, що офіцери російської військової розвідки ГРУ здійснили жахливий напад на нашу територію, який коштував життя двом невинним громадянам Чехії та завдав шкоди майну на мільярд".

Відносини Чехії та Росії значно погіршилися після того, як 2021 року чеська розвідка і слідчі виявили, що агенти російських спецслужб були причетні до вибухів 2014 року.

Незабаром стався дипломатичний скандал, який проявився у висланні дипломатів і службовців диппредставництв.