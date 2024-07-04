Граждан России не будут пускать в Чехию без биометрического паспорта

Со среды Чехия перестала признавать небиометрические загранпаспорта Российской Федерации – и граждане России с такими паспортами не смогут находиться на территории Чехии легально.

Об этом сообщает iDNES, сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью изданию отметил, что безопасность является приоритетом для чешского правительства, поэтому он "не будет ждать дальнейшего саботажа".

Поэтому со среды граждане России с небиометрическими паспортами не смогут находиться на территории Чехии, отметили чешскому пресс-агентству в Министерстве иностранных дел.

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Чехия проинформировала о своем решении на заседании компетентного органа ЕС и призвала другие государства принять такие же меры.

"Если гражданин России предъявляет в Чехии небиометрический паспорт, он находится здесь нелегально, и сейчас решается вопрос, что с ним делать. Небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать", – пояснила Марьяна Вернерова из отдела коммуникации МИД.

Тот, кто хочет остаться в Чехии, должен доказать свою благонадежность, отметил Липавский.

"В случае с россиянами паспорта с небиометрическими данными, который использовали, в частности, убийцы во Врбетицах, уже не будет достаточно. Я также буду работать над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, поскольку это еще один инструмент шпионажа против демократических стран", – сказал министр.

Напомним, Чехия с октября 2022 года не пускает россиян по туристическим и студенческим визам.