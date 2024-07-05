Вибори в Британії: екзитпол прогнозує розгром партії прем’єра Сунака

Консервативна партія Великої Британії за підсумками дострокових парламентських виборів у четвер, 4 липня, опиняється в меншості після 14 років перебування при владі.

Про це свідчить екзитпол, опублікований після 22:00 за Лондоном (00:00 за Києвом), з якими ознайомилась "Європейська правда".

Екзитпол, який здійснила компанія Ipsos UK для телеканалів Sky News, BBC та ITV News, прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць, що дасть їм більшість у 170 місць.

Цей результат, однак, не дотягує до перемоги лейбористів у 1997 році, коли партію очолював Тоні Блер – тоді вона здобула 419 мандатів, і деякі опитування прогнозували, що партія Кіра Стармера могла показати навіть кращі здобутки.

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Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 364 мандати.

На треьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом – це вшестеро більше, ніж партія має в нинішній Палаті громад.

Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа, попри низку скандалів під час кампанії, може отримати 13 мандатів. Це значно кращий результат, ніж передбачали опитування перед днем голосування.

Зрештою, Шотландська національна партія, згідно з екзитполом, опускається до 10 мандатів, а "Зелені" можуть розраховувати на два місця в Палаті громад. Ще 19 мандатів отримають дрібніші політсили та незалежні політики.

Остаточні результати можуть бути відомі вже вранці в п'ятницю, 5 липня. А втім, результати екзитполів загалом не дозволяють сумніватись, що лейбористи матимуть одноосібну більшість у Палаті громад, а Кір Стармер обійме посаду прем'єр-міністра Британії.

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