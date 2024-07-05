Выборы в Британии: экзитпол прогнозирует разгром партии премьера Сунака

Консервативная партия Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов в четверг, 4 июля, оказывается в меньшинстве после 14 лет пребывания у власти.

Об этом свидетельствует экзитпол, опубликованный после 22:00 по Лондону (00:00 по Киеву), с которыми ознакомилась "Европейская правда".

Экзитпол, который осуществила компания Ipsos UK для телеканалов Sky News, BBC и ITV News, прогнозирует оппозиционной Лейбористской партии 410 мест, что даст им большинство в 170 мест.

Этот результат, однако, не дотягивает до победы лейбористов в 1997 году, когда партию возглавлял Тони Блэр – тогда она получила 419 мандатов, и некоторые опросы прогнозировали, что партия Кира Стармера могла показать даже лучшие достижения.

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Консервативная партия вместо этого получит лишь 131 место, потеряв полученное на досрочных выборах в 2019 году большинство в 365 мандатов.

На третьем месте, по данным экзитпола, оказалась Либерально-демократическая партия с 61 мандатом – это в шесть раз больше, чем партия имеет в нынешней Палате общин.

Евроскептическая партия Reform UK Найджела Фараджа, несмотря на ряд скандалов во время кампании, может получить 13 мандатов. Это значительно лучший результат, чем предполагали опросы перед днем голосования.

В конце концов, Шотландская национальная партия, согласно экзитполу, опускается до 10 мандатов, а "Зеленые" могут рассчитывать на два места в Палате общин. Еще 19 мандатов получат более мелкие политсилы и независимые политики.

Окончательные результаты могут быть известны уже утром в пятницу, 5 июля. Впрочем, результаты экзитполов в целом не позволяют сомневаться, что лейбористы будут иметь единоличное большинство в Палате общин, а Кир Стармер займет пост премьер-министра Великобритании.

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