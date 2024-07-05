Орбан каже, що не має мандата на мирні переговори щодо України: Займуться великі країни

Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Про це в інтерв’ю державному радіо у п’ятницю вранці сказав глава угорського уряду Віктор Орбан, його цитує Telex, повідомляє "Європейська правда".

Орбан розповідав про свою зустріч з Володимиром Зеленським у Києві цього тижня. Він сказав, що Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.

"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру", – сказав глава угорського уряду.

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Орбан переконаний, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни",

Він також заявив, що Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів і припинення вогню. За його словами, "всі бояться", що після припинення вогню інша сторона скористається цим.

Орбан не торкнувся повідомлень преси про його ймовірні плани зустрітися з господарем Кремля Владіміром Путіним у п’ятницю в Росії.

Журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, повідомив напередодні з посиланням на власні джерела, що Віктор Орбан лише за кілька днів після відвідин Києва зібрався з візитом до Москви.

Цю інформацію також підтвердили джерела "Радіо Свобода". Уряд Угорщини поки публічно не підтвердив візит і не коментував цю інформацію.

Посадовець ЄС, який побажав залишитися неназваним, повідомив "Радіо Свобода", що Орбан не інформував Євросоюз про заплановану поїздку до Москви. Якби Орбан запитав, Мішель категорично не рекомендував би такий візит, сказав посадовець.

Глава Євроради Шарль Мішель на тлі повідомлень ЗМІ заявив, що Угорщина не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС.