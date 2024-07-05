Орбан говорит, что у него нет мандата на мирные переговоры по Украине: Займутся большие страны

Председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

Об этом в интервью государственному радио в пятницу утром сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан, его цитирует Telex, сообщает "Европейская правда".

Орбан рассказывал о своей встрече с Владимиром Зеленским в Киеве на этой неделе. Он сказал, что Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.

"Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального (валового) продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира", – сказал глава венгерского правительства.

Реклама:

Орбан убежден, что "мирными переговорами будут руководить большие страны",

Он также заявил, что Владимир Зеленский "не в восторге" от идеи мирных переговоров и прекращения огня. По его словам, "все боятся", что после прекращения огня другая сторона воспользуется этим.

Орбан не коснулся сообщений прессы о его вероятных планах встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным в пятницу в России.

Журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, освещающий Центрально-Восточную Европу, сообщил накануне со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.

Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода". Правительство Венгрии пока публично не подтвердило визит и не комментировало эту информацию.

Чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сообщил "Радио Свобода", что Орбан не информировал Евросоюз о запланированной поездке в Москву. Если бы Орбан спросил, Мишель категорически не рекомендовал бы такой визит, сказал чиновник.

Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне сообщений СМИ заявил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.