ЗМІ: Коаліція у Німеччині домовилася про бюджет після тривалих суперечок

Коаліційні партії у Німеччині нібито досягли згоди щодо федерального бюджету на 2025 рік після тривалих суперечок.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на інформацію від джерел, пише "Європейська правда".

Після довготривалих перемовин "світлофорна коаліція" досягла згоди щодо того, як буде виглядати наступний федеральний бюджет, повідомили джерела після консультацій між канцлером Олафом Шольцом (СДПН), міністром фінансів Крістіаном Лінднером ("Вільні демократи") і міністром економіки Робертом Габеком ("Зелені").

Досягнута домовленість передбачає дотримання так званого "боргового гальма", інші деталі поки невідомі.

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Троє лідерів політсил останніми тижнями часто проводили обговорення щодо бюджету і прагнули досягти домовленості до середи 3 липня. Про те, що це може статися найближчим часом, повідомляли раніше цього тижня.

Можливою датою рішення в уряді називають 17 липня.

Коли проєкт буде остаточно узгоджено, у вересні його почне розглядати Бундестаг, а ухвалення можливе у листопаді або грудні.

Окремі міністерства, зокрема МЗС і Міністерство розвитку, спершу не хотіли погоджуватись на деякі заходи економії, на яких наполягав Лінднер, з огляду на міжнародні зобов’язання.

Також шукали способи закрити "дірку" на суму близько 10 млрд євро.

В СДПН наполягали на тому, щоб відступити від "боргового гальма", зважаючи на виклики війни в Україні, а Лінднер категорично не погоджувався з цим. Водночас СДПН була категорично проти урізання соціальних видатків.

Співлідерка "Зелених", очільниця МЗС Анналена Бербок застерегла від розпаду урядової коаліції на тлі суперечки щодо бюджету.