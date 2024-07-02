ЗМІ: Уряд Німеччини близький до узгодження бюджету на 2025 рік

Урядова коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца представить проєкт бюджету вже в п'ятницю, в якому збільшить витрати на інфраструктуру та оборону, дотримуючись при цьому боргових обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg повідомили поінформовані джерела.

За словами анонімних співрозмовників агентства, учасники перемовин досягли прогресу під час останнього раунду переговорів у понеділок, і майже всі бюджети міністерств вже узгоджені, за винятком тих, що стосуються праці, сім'ї та зовнішньої політики.

Як стверджують джерела, урядова коаліція планує зберегти вищі витрати на оборону та інфраструктуру, що дозволить Німеччині досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП у 2025 році.

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Цей проєкт все ще можуть призупинити законодавці комітетів.

Коаліція не встигла до встановленого нею самою крайнього терміну, щоб отримати схвалення проєкту урядом до середи, але все ще прагне підписати його цього місяця, найімовірніше, 17 липня.

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін повинен продовжувати інвестувати в безпеку на тлі складних переговорів щодо бюджету на 2025 рік.

ЗМІ повідомляли, що в уряді Німеччини планують досягти згоди щодо проєкту бюджету на 2025 рік наступного тижня після тижнів суперечок.

Раніше Бербок застерегла від розпаду німецької урядової коаліції на тлі суперечки партій щодо бюджету.

Співголова соціал-демократів канцлера Шольца попередив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.