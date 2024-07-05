СМИ: коалиция в Германии договорилась о бюджете

Коалиционные партии в Германии якобы достигли согласия по федеральному бюджету на 2025 год после длительных споров.

Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на информацию от источников, пишет "Европейская правда".

После длительных переговоров "светофорная коалиция" достигла согласия о том, как будет выглядеть следующий федеральный бюджет, сообщили источники после консультаций между канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), министром финансов Кристианом Линднером ("Свободные демократы") и министром экономики Робертом Хабеком ("Зеленые").

Достигнутая договоренность предусматривает соблюдение так называемого "долгового тормоза", другие детали пока неизвестны.

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Трое лидеров политсил в последние недели часто проводили обсуждения по бюджету и стремились достичь договоренности до среды 3 июля. О том, что это может произойти в ближайшее время, сообщали ранее на этой неделе.

Возможной датой решения в правительстве называют 17 июля.

Когда проект будет окончательно согласован, в сентябре его начнет рассматривать Бундестаг, а принятие возможно в ноябре или декабре.

Отдельные министерства, в частности МИД и Министерство развития, сначала не хотели соглашаться на некоторые меры экономии, на которых настаивал Линднер, учитывая международные обязательства.

Также искали способы закрыть "дыру" на сумму около 10 млрд евро.

В СДПГ настаивали на том, чтобы отступить от "долгового тормоза", учитывая вызовы войны в Украине, а Линднер категорически не соглашался с этим. В то же время СДПГ была категорически против урезания социальных расходов.

Сопредседатель "Зеленых", глава МИД Анналена Бербок предостерегла от распада правительственной коалиции на фоне спора о бюджете.