Reuters: Саміт НАТО ухвалить рішення для стандартизації артснарядів

На саміті у Вашингтоні наступного тижня НАТО має намір вперше оголосити зобов’язання щодо оборонної промисловості, закликаючи країни збільшити виробництво озброєнь і дотримуватися суворішої стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди взаємозамінними на полі бою.

Про це агентству Reuters стало відомо від представника НАТО, що спілкувався на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

НАТО забезпечує дотримання стандартів для снарядів, що використовуються стрілецькою зброєю, такою як штурмові гвинтівки. Це дозволяє членам Альянсу використовувати боєприпаси один одного. Однак з артилерійськими снарядами все не так просто.

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, і відсутність дотримання цього стандарту призвела до фрагментації ринку і перешкоджає потоку поставок.

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Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, а це означає, що існують різні типи 155-міліметрових боєприпасів.

"Україна показала, що наша стандартизація була гарною на папері, але не такою гарною на полі бою", – сказав представник НАТО, маючи на увазі такі боєприпаси, як 155-міліметрові артилерійські снаряди.

За словами артилерійських експертів, різні боєприпаси можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів при їх завантаженні в зброю, інакше вони ризикують промахнутися повз ціль на 50 або 60 метрів.

Технічні характеристики занесені в таблиці, якими користуються оператори, але офіційні особи кажуть, що компанії іноді не надають усіх необхідних даних – і НАТО прагне змінити цю ситуацію. Альянс також прагне до більш загальних стандартів, що означатиме простіші і коротші таблиці.

"Світ, в якому існував би один стандартизований боєприпас НАТО, де всі члени Альянсу виробляли б однакові патрони, був би набагато простішим для військового командування", – сказав представник НАТО.

"Тому що тоді у вас не було б жодних сумнівів в тому, що усі використовують один і той же боєприпас. Ви могли б взяти боєприпаси з цього сховища і перемістити їх до цих гаубиць, і це був би найефективніший спосіб ведення справ", – додав він.

Проте НАТО може зіткнутися з опозицією з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію і знизити ціни.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.