У Греції опитування громадської думки показало, що рекордно низька явка в країні під час виборів до Європарламенту була свідомим протестом багатьох виборців і понад 40% опитаних "втомилися від політики".

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда", цитуючі дані з опитування для грецького Mega TV.

У дослідженні громадської думки спробували з’ясувати причини низької явки на виборах до Європарламенту у Греції – не прийшли на них майже 60% зареєстрованих виборців, тоді як у 2019 і 2014 роках не голосували приблизно 40-41%.

Близько 42% опитаних відповіли, що не пішли на вибори на знак протесту проти політичної системи, і 47% вказали причиною те, що їм байдуже до політики.

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Приблизно 7 із 10 серед тих, хто дав відповідь, негативно оцінюють правоцентристську партію "Нова демократія" та уряд на чолі її лідером Кіріакосом Міцотакісом.

При цьому, основну опозиційну партію – ліву "Сіріза" – негативно оцінили 8 з 10.

На питання про політика, який найкраще підходить на роль лідера країни, найбільша частка респондентів назвали чинного прем’єра Міцотакіса, проте це лише 33%, і майже стільки ж дали відповідь "ніхто".

"Нова демократія" продовжує втрачати популярність, але популярність опозиції при цьому не зростає. Підтримку керівній партії висловили 30.4%, "Сіріза" – 13.8%, соціалістам Pasok – 12.9%.

Також Греція опинилася серед країн, де у суспільстві переважає думка, що Захід має підштовхувати Україну до переговорів з Росією, а не допомагати здобути перемогу.

Нагадаємо, цього тижня керівна партія Греції вигнала депутата і колишнього міністра, який, як стверджується, вдарив працівника аеропорту, котрий не пустив його на внутрішній рейс через спізнення.