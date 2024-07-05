В Греции опрос показал усталость избирателей от политики

В Греции опрос общественного мнения показал, что рекордно низкая явка в стране во время выборов в Европарламент была сознательным протестом многих избирателей и более 40% опрошенных "устали от политики".

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда", цитируя данные из опроса для греческого Mega TV.

В исследовании общественного мнения попытались выяснить причины низкой явки на выборах в Европарламент в Греции – не пришли на них почти 60% зарегистрированных избирателей, тогда как в 2019 и 2014 годах не голосовали примерно 40-41%.

Около 42% опрошенных ответили, что не пошли на выборы в знак протеста против политической системы, и 47% указали причиной то, что им безразлична политика.

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Примерно 7 из 10 среди тех, кто дал ответ, негативно оценивают правоцентристскую партию "Новая демократия" и правительство во главе с ее лидером Кириакосом Мицотакисом.

При этом, основную оппозиционную партию – левую "Сириза" – негативно оценили 8 из 10.

На вопрос о политике, который лучше всего подходит на роль лидера страны, наибольшая доля респондентов назвали действующего премьера Мицотакиса, однако это лишь 33%, и почти столько же дали ответ "никто".

"Новая демократия" продолжает терять популярность, но популярность оппозиции при этом не растет. Поддержку правящей партии выразили 30.4%, "Сириза" – 13.8%, социалистам Pasok – 12.9%.

Также Греция оказалась среди стран, где в обществе преобладает мнение, что Запад должен подталкивать Украину к переговорам с Россией, а не помогать одержать победу.

Напомним, на этой неделе правящая партия Греции выгнала депутата и бывшего министра, который, как утверждается, ударил работника аэропорта, который не пустил его на внутренний рейс из-за опоздания.