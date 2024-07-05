Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні

Посол Німеччини Мартін Єгер повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.

Про це дипломат розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Єгер зазначив, що третій ЗРК Patriot з Німеччини вже прибув в Україну.

Він допоможе, за його словами, покращити захист населення та інфраструктури.

Реклама:

Український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим ЗРК в Німеччині, додав посол.

Das dritte Patriot-Flugabwehrsystem aus Deutschland ist in der Ukraine eingetroffen. Es wird helfen, den Schutz der Bevölkerung u. der Infrastruktur zu verbessern. Die ukrainische Besatzung hat erfolgreich eine entsprechende Ausbildung in Deutschland absolviert. #StandWithUkraine – Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024

Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot для України у травні.

За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина передає Україні, з урахуванням третьої системи Patriot, чверть власного запасу цих озброєнь, і більше надати не зможе.

Про плани передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot також оголосила Румунія.