Укр Рус Eng

Пісторіус: Німеччина передає Україні чверть своїх систем Patriot, більше – не може

Новини — Четвер, 13 червня 2024, 12:34 — Христина Бондарєва

Німеччина передає Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі, його цитує "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Міністр зауважив, що Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot і таким чином забезпечує для України загалом 3 системи.

"Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", – сказав Пісторіус.

Реклама:

Він нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися. 

За словами Пісторіуса, Німеччина також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями.

Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, додав він.

Він також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.

У Пентагоні раніше повідомили, що на 23-му засіданні формату "Рамштайн" у четвер в Брюсселі обговорять потребу України в посиленні її протиповітряної оборони, зокрема – у необхідності поставки ЗРК Patriot.

Напередодні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні, але офіційних підтверджень цих даних не надходило.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Зброя ЗСУ Війна з РФ
Реклама: