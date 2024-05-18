Новий Patriot для України: Німеччина почала навчання

Навчання на ЗРК Patriot, який Німеччина погодилась додатково поставити Україні, вже розпочалися.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з литовським колегою в Берліні, його слова наводить німецьке Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус підкреслив нинішній внесок Німеччини у підтримку України.

Він нагадав, що Німеччина поставить Україні ще одну систему Patriot і навчання українських фахівців для цього вже розпочато.

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Також, додав Пісторіус, Німеччина підтримує Україну системами IRIS-T, зенітними установками "Гепард" та артилерійськими боєприпасами.

В рамках очолюваної Німеччиною Коаліції з протиракетної та протиповітряної оборони Німеччина підтримує довгострокове зміцнення протиповітряної оборони України, зауважив німецький міністр.

Німеччина 13 квітня оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це буде вже третій комплекс, переданий Німеччиною.

ЗМІ повідомляли, що Берлін агітує Вашингтон надати Україні ще один ЗРК Patriot. Видання Bloomberg повідомляло, що США розглядають таку можливість.