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Новий Patriot для України: Німеччина почала навчання

Новини — Субота, 18 травня 2024, 11:59 — Христина Бондарєва

Навчання на ЗРК Patriot, який Німеччина погодилась додатково поставити Україні, вже розпочалися.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з литовським колегою в Берліні, його слова наводить німецьке Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус підкреслив нинішній внесок Німеччини у підтримку України. 

Він нагадав, що Німеччина поставить Україні ще одну систему Patriot і навчання українських фахівців для цього вже розпочато.

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Також, додав Пісторіус, Німеччина підтримує Україну системами IRIS-T, зенітними установками "Гепард" та артилерійськими боєприпасами. 

В рамках очолюваної Німеччиною Коаліції з протиракетної та протиповітряної оборони Німеччина підтримує довгострокове зміцнення протиповітряної оборони України, зауважив німецький міністр.

Німеччина 13 квітня оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це буде вже третій комплекс, переданий Німеччиною.

ЗМІ повідомляли, що Берлін агітує Вашингтон надати Україні ще один ЗРК Patriot. Видання Bloomberg повідомляло, що США розглядають таку можливість.

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