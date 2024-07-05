В Италии заявили, что стремятся к долгосрочному партнерству с Китаем

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо прибыл с визитом в Китай, где встретился с рядом политиков и бизнесменов, в частности с руководителями трех производителей электромобилей.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

По словам министра промышленности, Рим хочет построить "долгосрочное партнерство" с Китаем.

"Мы убеждены, что можем открыть новый и более важный этап в стратегическом партнерстве между Италией и Китаем", – отметил Урсо.

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Чиновник отметил, что это "правильное время, чтобы делать больше и лучше".

Сообщается, что производитель электромобилей CCIG выразил заинтересованность в производстве электрических автобусов в Италии. На повестке дня встреч Урсо также стояли вопросы китайских иностранных инвестиций, в частности, в сектор возобновляемой энергетики и ветроэнергетики.

"Мы можем перейти в промышленное партнерство, особенно в области зеленых технологий, электрической мобильности и фармацевтики, и я думаю, что все это может быть полезным для Европы", – считает Урсо.

Премьер Италии Джорджия Мелони вышла из пекинской инициативы "Один пояс, один путь" в прошлом году, но с тех пор пытается углубить отношения с Китаем, поскольку Европа и США пытаются разорвать свои цепи поставок и уменьшить зависимость от КНР.

Накануне, через девять месяцев после начала антидемпингового расследования, Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.

Ранее США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.