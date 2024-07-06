Ле Пен виступила за скасування дозволу Україні бити французькою зброєю по РФ

Де-факто лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен пообіцяла, що прем'єр від її партії у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів не дозволить Україні використовувати французьку далекобійну зброю для нанесення ударів по Росії.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю CNN.

За її словами, окрім розгортання французьких військ, яке допускав президент Емманюель Макрон, дозвіл Києва на використання французьких ракет дальнього радіусу дії на території Росії також буде скасовано.

Вона зазначила, що єдиною "червоною лінією" щодо України є недопущення того, щоб Франція стала "воюючою стороною" у війні через використання цих ракет, які надає Париж, проти цілей на території РФ.

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"Якщо Емманюель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єром", – сказала Ле Пен.

Своєю чергою лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії "поглинути Україну".

Також Барделла запевняв, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів.

Результати найновіших двох опитувань у Франції прогнозують, що правопопулістське "Національне об’єднання" все ж не отримає абсолютної більшості у Національній асамблеї за підсумками другого туру парламентських виборів 7 липня.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня.