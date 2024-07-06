Ле Пен выступила за отмену разрешения Украине бить французским оружием по РФ

Де-факто лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что премьер от ее партии в случае прихода к власти после второго тура парламентских выборов не позволит Украине использовать французское дальнобойное оружие для нанесения ударов по России.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью CNN.

По ее словам, кроме развертывания французских войск, которое допускал президент Эмманюэль Макрон, разрешение Киева на использование французских ракет дальнего радиуса действия на территории России также будет отменено.

Она отметила, что единственной "красной линией" в отношении Украины является недопущение того, чтобы Франция стала "воюющей стороной" в войне из-за использования этих ракет, которые предоставляет Париж, против целей на территории РФ.

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"Если Эмманюэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то войска не будут отправлены в Украину. Последнее слово за премьером", – сказала Ле Пен.

В свою очередь лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его политической силы к власти он не позволит России "поглотить Украину".

Также Барделла уверял, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов.

Результаты последних двух опросов во Франции прогнозируют, что правопопулистское "Национальное объединение" все же не получит абсолютного большинства в Национальной ассамблее по итогам второго тура парламентских выборов 7 июля.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня.