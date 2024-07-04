Ле Пен обурилась підтримкою РФ ультраправих Франції перед виборами

Де-факто лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" прокоментувала повідомлення російського МЗС, в якому РФ висловилась на підтримку її політичної сили перед другим туром парламентських виборів у Франції, що пройде 7 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

В ефірі телеканалу TF1 політикині довелося виправдовуватись за повідомлення російського МЗС у X (Twitter), згідно з яким "французький народ прагне до суверенної зовнішньої політики".

"Коли ви робите такий показний та провокаційний твіт, це можна прирівняти до форми втручання", – зазначила Ле Пен.

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За її словами, якби у Росії думали, що "в них є інтерес, вони б не писали в Twitter".

Політикиня також заявила, що "абсолютно не відчуває відповідальності за російські провокації щодо Франції та (її президента) Емманюеля Макрона".

Водночас Ле Пен повторила, що вона "збереже підтримку України" у разі отримання абсолютної більшості у парламенті та ще раз як червону лінію вказала те, що жоден французький солдат не буде відправлений на цей фронт.

Раніше у Кремлі заявили, що результат першого туру дострокових виборів до парламенту у Франції підтверджує тенденції, які "ще раніше окреслилися в цілій низці європейських країн".

Своєю чергою лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії "поглинути Україну".

Також Барделла запевняв, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів.