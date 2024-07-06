В Литву прибыла система Patriot из Нидерландов

В субботу, 6 июля, в литовский порт в Клайпеде зашел корабль, который доставил систему противовоздушной обороны Patriot из Нидерландов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Система Patriot будет развернута на авиабазе Шяуляй в рамках учений BALTCON24.

В них примут участие батальон противовоздушной обороны ВВС Литвы с системой ПВО средней дальности NASAMS, система ПВО Patriot Королевских ВВС Нидерландов, испанские и португальские истребители, Центр воздушных операций ВВС Литвы, а также самолеты ВВС Литвы, которые выполняют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии.

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"Система противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия Patriot прибывает из Нидерландов с войсками, которые примут участие в боевых учениях BALTCON24 в Литве. Это прочная основа для скорейшей полной имплементации ротационной модели противовоздушной обороны НАТО", – сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Период боевой подготовки BALTCON24 будет включать передислокацию и интеграцию сил и средств, объединенное командование и управление, а также проведение операций по противовоздушной обороне.

Ключевыми задачами учений является выявление вражеских летательных аппаратов, которые будут имитировать деятельность самолетов, вертолетов, истребителей и беспилотников. В случае успеха учения планируется продолжить в будущем.

Недавно сообщали, что Нидерланды совместно с еще одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Украина говорила, что в ближайшей перспективе нуждается в семи зенитно-ракетных системах Patriot для защиты неба от российских атак.

После этого о передаче своих систем объявили Германия и Румыния.