Нідерланди "зібрали" для України систему Patriot, передадуть спільно з іншою державою

Голова нідерландського Міністерства оборони Кайса Оллонгрен у п’ятницю, 21 червня, оголосила, що Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє інформагентство ANP.

Оллонгрен у п’ятницю підтвердила, що Нідерланди знайшли компоненти, з яких можна сформувати систему ППО Patriot. Вона відмовилась говорити, яка саме країна допоможе з постачанням системи.

Голова нідерландського Міноборони також відмовилась повідомляти терміни передання Україні ЗРК Patriot, щоб не розкрити цю інформацію для Росії.

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Нагадаємо, Нідерланди наприкінці травня оголосили, що за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі.

Україна говорила, що в найближчій перспективі потребує сім зенітно-ракетних систем Patriot для захисту неба від російських атак.

Після цього про передання своїх систем оголосили Німеччина та Румунія.