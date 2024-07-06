Новий прем’єр Британії обговорив з фон дер Ляєн підтримку України
Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це повідомила пресслужба британського прем’єра, інформує "Європейська правда".
Президентка ЄК привітала Стармера з перемогою на виборах.
Лідери обговорили сфери тісної співпраці між Великою Британією та ЄС, включаючи підтримку України, зміну клімату та регіональну безпеку.
Вони також підкреслили важливість унікальних відносин між Великою Британією та ЄС у вирішенні цих викликів.
Стармер і фон дер Ляєн домовилися залишатися в тісному контакті та чекають на особисту зустріч найближчим часом.
Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стармером у день призначення його новим прем’єром.
Нагадаємо, у п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.
Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.