Новий прем’єр Британії обговорив з фон дер Ляєн підтримку України

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомила пресслужба британського прем’єра, інформує "Європейська правда".

Президентка ЄК привітала Стармера з перемогою на виборах.

Лідери обговорили сфери тісної співпраці між Великою Британією та ЄС, включаючи підтримку України, зміну клімату та регіональну безпеку.

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Вони також підкреслили важливість унікальних відносин між Великою Британією та ЄС у вирішенні цих викликів.

Стармер і фон дер Ляєн домовилися залишатися в тісному контакті та чекають на особисту зустріч найближчим часом.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стармером у день призначення його новим прем’єром.

Нагадаємо, у п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.